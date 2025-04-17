حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب ويكشف تفاصيل ألبومه الجديد

كتب: أحمد عبد الرحمن

ظهر الفنان حسام حبيب عبر بث مباشر عبر حسابه على تيكتوك، موجها رسالة مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلًا: «أنا بحبها وبحترمها وأحب أشوفها سعيدة دائمًا، ومعنديش أي مشكلة معاها، وبتمنالها كل النجاح والتوفيق والسعادة، وهي فوق رأسي».

حسام حبيب يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

فيما كشف حسام حبيب عن تفاصيل أحدث ألبوماته المنتظرة، حيث أعلن عن طرح ألبومه على جزئين، كل جزء سيتضمن 5 أغاني، سيطرح الجزء الأول خلال الفترة المقبلة، بينما سيطرح الجزء الثاني في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف حسام حبيب أن الألبوم سيكون من إنتاجه بالتعاون مع شركة إنتاج كبيرة، وسيعلن عن هذا التعاون خلال الأيام المقبلة.

وتحدث حسام حبييب عن طبيعة الموسيقى المستخدمة في الألبوم، قائلًا: «الأغاني تعبر عن مشاعره الحقيقية وآلامه، لكنه لم ييأس».

حسام حبيب يتمني العمل مع عمرو دياب

وعن رغبته في التعاون مع عمرو دياب مجددًا، قال حسام حبيب :«أتمنى العمل معه، وأعتبره أسطورة وأتشرف بالتعاون معه، ولدي أفكارًا جديدة أود تقديمها له».