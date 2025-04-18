رانيا منصور: شقيقتي نورهان دخلت التمثيل صدفة

حلت الفنانة رانيا منصور، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، الذي يذاع عبر قناة ON، بصحبة شقيقتها التوأم نورهان منصور، وابنتها توانا الجوهري.

وكشفت رانيا منصور خلال برنامج معكم مني الشاذلي المذاع علي قناة on، عن أنها مختلفة عن شقيقتها نورهان في الشخصية، رغم التشابة الكبير بينها، لافتة إلى أن شقيقتها نورهان دخلت التمثل صدفة، حيث لم يكن في بالها التمثيل لكن اختارها مخرج مسلسل «نصيبي وقسمتي» للمٌشاركة في دور توأم خلال أحداث المسلسل.

وأوضحت رانيا أن شقيقتها نورهان عصبية جدا، ومُتسرعة، ومٌنظمة جدا، أما هي فغير منظمة.

رانيا منصور ومسلسل شباب امرأة

وشاركت رانيا منصور خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل شباب امرأة حيث جسدت شخصية غالية سيدة تتزوج من رجل لا تحبة وهذا يتسبب في مشاكل في حياتها المسلسل بطولة غادة عبدالرزاق ومحمد محمود، حسن أبو الروس، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، يوسف عمر، چوري بكر، داليا شوقي، وآخرين، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج أحمد حسن.