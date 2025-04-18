موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية، موضحة أنها من المقرر أن تُعقد بداية من 31 مايو 2025، وفق نظام البوكليت حسب تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن النظام الجديد يعتمد على دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في الامتحانات، بهدف الحد من الغش، دون تغيير نمط الأسئلة أو نظام الامتحانات.

هل يعد نظام البوكليت تغييرًا في الامتحانات أو نوعية الأسئلة؟

وأكدت أن نظام البوكليت لا يعتبر تغييرًا في نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة، بل يلتزم بمواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي كانت متبعة في الأعوام السابقة، وأشارت إلى تطبيق هذا النظام في امتحانات الثانوية العامة منذ عدة سنوات، كما جرت تجربته في امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول في خمس محافظات، لافته إلى أنه يُجر التنسيق الكامل مع جميع المديريات للوقوف على الاستعدادات الخاصة بعد الامتحانات.

وفي سياق متصل، أكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على وضع اللمسات النهائية على خطط إعداد وطباعة الامتحانات، مشدداً على أن نظام البوكليت المُطبق هذا العام يستلزم مستوى عاليًا من التنسيق والدقة، موصيًا بعدم السماح بأي خطأ مطبعي أو لغوي داخل ورقة الامتحان، واصفًا الورقة الامتحانية بـ«وثيقة السيادة التربوية التي تعكس وجه التعليم الحقيقي أمام الطالب وولي الأمر».

ضوابط السرية داخل المطبعة

كما أكد على ضرورة الالتزام التام بـ ضوابط السرية داخل المطبعة، مشيرًا إلى أن سلامة الإجراءات لا تقل أهمية عن جودة المحتوى، وأن الثقة تُبنى على الانضباط والالتزام الدقيق.
وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تستعد لبدء اختبارات الشهادة الإعدادية وفقًا لأعلى معايير التنظيم والرقابة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وصون حقوق الطلاب، وضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بسمعة التعليم في الجيزة.

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