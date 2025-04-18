آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته اليوم

كتب: بسمة شطا

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني بعد وفاة الفنان سليمان عيد، منذ قليل، بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية أنهت حياته.

آخر ظهور للفنان سليمان عيد

وكان آخر ظهور للفنان سليمان عيد منذ يومين فقط، وتحديدا الأربعاء الماضي 16 أبريل الجاري، في عزاء المنتج الفني صلاح حسن، وذلك لتقديم واجب العزاء لأسرته.

يذكر أن الفنان سليمان عيد كان قد رحل صباح اليوم عن عالمنا بشكل مفاجئ حيث تعرض لأزمة صحية، وتم نقله إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ومن المقرر أن يشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.