تفاصيل جديدة في وفاة سليمان عيد.. حاولوا إنعاش قلبه أكثر من مرة

كتب: بسمة شطا

خيم الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية، بحسب ما كشف عنه التقرير الطبي الصادر من المستشفى الذي نُقل إليه.

وفاة سليمان عيد

وكشف التقرير الطبي للمستشفى الذي تواجد به الفنان سليمان عيد، أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية فجر اليوم أدى الى توقف عضلة القلب، وتم نقله على الفور إلى المستشفى وحاولوا إنعاشه أكثر من مرة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأعلن نجل الفنان سليمان عيد أنه سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وسيتم دفنه في مقابر الأسرة على طريق الواحات.