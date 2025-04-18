آخر أعمال الفنان سليمان عيد قبل وفاته.. ظهر بشخصية «جثة»

كتبت: بسمة شطا

رحل الفنان سليمان عيد عن عالمنا بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية وسط حالة كبيرة من الحزن وخاصة أنه كان يحتفل مؤخرا بطرح أخر أعماله الفنية فى دور العرض السينمائية.

آخر أعمال الفنان سليمان عيد.. ظهر بشخصية «جثة»

وكان آخر أعمال الفنان سليمان عيد يعرض الآن في دور العرض السينمائية وهو فيلم فار بـ 7 ترواح، الذي طرح فى موسم أفلام عيد الفطر وتواجد وسط منافسة قوية ولكن كانت المفارقة هو أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية «جثة» وهو شخص متوفى تدور حوله الأحداث.

وتم الكشف عن مجموعة صور من كواليس فيلم فار بـ 7 ترواح تكشف عن أنه كان هناك جثة جاهزة بشكل الفنان سليمان عيد ليتم استخدامها فى كثير من مشاهد العمل.

يذكر أن فيلم فار بـ 7 ترواح يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم إدوارد وأحمد فتحي ومحمود حافظ وعدد أخر من الفنانين .