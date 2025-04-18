أمل جديد لمرضى السرطان.. العلماء يتوصلون لعلاج شائع ومنخفض التكلفة

توصل مجموعة من الباحثين في جامعة كامبريدج إلى نتائج دراسة واعدة تعطي أملًا جديدًا للمرضى المعرضين للإصابة بالسرطان، إذ أظهرت الدراسة أن هناك دواء رخيصا وشائعا في الأسواق لعلاج السكر قد يوفر حماية غير متوقعة لنوع قاتل من مرض السرطان.

الوقاية من سرطان الدم

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أعلن فريق أن دواء الميتفورمين، الذي يستخدم لعلاج مرض السكر، له تأثير وقائي فعال ضد سرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، وهو نوع من سرطان الدم يسبب وفاة نحو 80% من المصابين به خلال سنوات قليلة من التشخيص.

أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على الفئران والأنسجة البشرية لحوالي 400 ألف شخص أن الدواء يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية التي تسبب سرطان الدم النخاعي الحاد، وقد أكد الباحثون أن هذه الدراسة خطوة مهمة في مجال البحث الطبي لأنها تمثل وسيلة منخفضة التكلفة للوقاية من هذا النوع القاتل من السرطان.

وقال البروفيسور جورج فاسيليو الذي قاد الدراسة إن علاج سرطان الدم يمثل تحديا أكبر مقارنة بالسرطانات الصلبة مثل سرطان الثدي، لأن السرطان الصلب يمكن استئصاله جراحيا، أما في حالات سرطان الدم، فيركز الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر باستخدام العلاجات الطبية للحد من تطور المرض.

علاج منخفض التكلفة

من جانبها قالت الدكتورة روبينا أحمد، مديرة الأبحاث في مؤسسة سرطان الدم في المملكة المتحدة، إن نتائج الدراسة تتيح استخدام الميتفورمين في المستقبل كعلاج آمن ومنخفض التكلفة لعلاج السرطان، كما أكدت تانيا هولاندز أحد الباحثين في المؤسسة أهمية إجراء مزيد من التجارب السريرية على المرضى لتأكيد هذه النتائج في الحالات الحقيقية.