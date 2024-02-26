طرق الوقاية من مرض السكر.. اتبع نظاما غذائيا صحيا

يُصاب الكثيرون بالقلق حال الشعور بأي عرض يدل على وجود مرض السكر، لكن في بعض الأحيان لا يتعرف الشخص على الأعراض، ويُعد من الأمراض المزمنة التي تشكل إزعاجا كبيرا لآلاف من الأشخاص وخاصةً من لديهم تاريخ مرضي، إذ يُعد من الأمراض الشائعة، والبعض لا يعرف طرق الوقاية منه، حسبما قاله الدكتور مجدى حلمي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء لـ«الوطن»، موضحا طرق ونصائح للوقاية من مرض السكري.

اتباع حمية غذائية

التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكر وكربوهيدرات مكررة، لأنه يتم امتصاصها في الدم، ويؤدي ذلك لارتفاع نسبة السكر بالدم وتحفيز البنكرياس لإنتاج الأنسولين، وتناول الدهون الصحية، وتجنب اتباع أي حمية غذائية قاسية لكن يجب اتباع نظام غذائي صحي يساعد في إنقاص الوزن، يعتمد على تقسيم الوجبات وتناول كميات قليلة من الخضروات والفواكه والأطعمة التي تحتوي على البروتينات، حيث تعمل على تقليل مستوى السكر في الدم، وفقًا أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء.

كما يجب الحرص على فقدان الوزن الزائد من الجسم، لأن الوزن الزائد يزيد من فرص وخطورة الإصابة بالسكر، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي معه، لأنهم أكثر عرضة للإصابة، بالإضافة لأهمية شرب الماء بكثرة وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على السكريات أو المواد الحافظة وعدم تناول الأطعمة المصنعة، التي تزيد من فرص الإصابة بالسكر من النوع الثاني.

ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين

ويقول أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء، إن ممارسة الأنشطة البدنية تعد من أهم الطرق للوقاية من مرض السكر، وتساعد على فقدان الوزن، وتحد من زيادة الحساسية اتجاه الأنسولين، وخفض نسبة السكر في الدم، ويجب الإقلاع عن التدخين لأنه يكون السبب في الإصابة بجميع الأمراض الخطيرة وخاصةً الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.