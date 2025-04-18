«الصحة» تنظم برنامج «المدرب المحترف CIPT» لبناء وتنمية قدرات العاملين

نظمت وزارة الصحة والسكان البرنامج التدريبي «المدرب المحترف CIPT» للارتقاء بكفاءة ومستوى أداء العاملين بالوزارة في مختلف القطاعات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وشركة IBDL المتخصصة في التدريب الاحترافي الدولي.

تعزيز قدرات المدربين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات المدربين القائمين على العملية التدريبية، ونقل الخبرات وخلق كوادر قادرة على الإسهام الفعال في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن التدريب يرتكز على عدة محاور أساسية، تشمل إعداد المحتوى التدريبي، وآليات التدريب في المجال الصحي، وتقنيات ومهارات التدريب، والمهارات التقديمية، ومهارات التواصل الفعال.

تدريب 175 عاملا بديوان عام الوزارة

وأضاف «عبدالغفار» أن البرنامج يستهدف تدريب 175 متدرباً من العاملين بديوان عام الوزارة وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، من خلال تنفيذ 7 دورات تدريبية، تتضمن جلسات متخصصة حول أنماط وأساليب التعلم المختلفة، ومن بينها التعلم الحركي (Kinesthetic Learning)، الذي يؤكد أهمية اعتماد المتدربين على التجربة العملية والتفاعل المباشر لاكتساب المعرفة، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة، مثل فترات الراحة المنتظمة واستخدام الأنشطة التطبيقية ولعب الأدوار لتعزيز الاستيعاب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي «المدرب المحترف» يمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة تدريبية احترافية داخل الوزارة، تستند إلى أحدث المعايير الدولية في إعداد المدربين، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص قطاع تنمية المهن الطبية على تعزيز كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.