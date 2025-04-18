وزيرة التضامن تبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

وزيرة التضامن تبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

وزيرة التضامن تبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالسفير الألماني بالقاهرة والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، خاصة أن هناك العديد من مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد الاحتفال خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، مشددة على أن البرنامج يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي إعجابها الشديد بما شاهدته وأطلعت عليه من أفكار للشباب الألماني لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في القمة العالمية للإعاقة التي عقدت ببرلين مؤخرا، مستعرضة في هذا الإطار تعاون الوزارة مع إحدى الشركات الألمانية للإطلاع على كيفية تصنيع الأطراف الصناعية، خاصة أن الوزارة تعمل حاليا على تجهيز 6 ورش في مجال تصنيع الأطراف الصناعية.

كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية مؤخرا، مشيرة إلى أن مناقشات هذا القانون استغرقت فترة طويلة، مبدية فخرها أن أصبح لدينا الآن تشريع واضح ينظم الحصول على الدعم النقدي.

ومن جانبه أشاد السفير الألماني بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مستعرضة مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذي تموله الحكومة الألمانية وينفذ من خلال giz منذ عام 2021 والذي يستمر تنفيذه حتى عام 2026، والذي يخدم ملف الإعاقة وتقديم الخدمات للاشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أنه تم إضافة مكون خاص باقتصاد الرعاية في المشروع الذي ينفذ مع الوزارة.

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