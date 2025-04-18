وزير الري يلتقي رئيس «الوطنية للإعلام» لبحث التعاون في عدة مجالات

وزير الري يلتقي رئيس «الوطنية للإعلام» لبحث التعاون في عدة مجالات

وزير الري يلتقي رئيس «الوطنية للإعلام» لبحث التعاون في عدة مجالات

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أحمد المسلّماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للتنسيق حول إطلاق حملات توعية مائية مشتركة.

ترشيد استخدام المياه

ورحّب «سويلم» بدور الإعلام في نشر الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، مشيرًا إلى أن القنوات التلفزيونية والإذاعية تلعب دورًا محوريًا في إيصال الرسائل الصحيحة إلى الجمهور.

من جانبه أكّد المسلّماني استعداد الهيئة الوطنية للإعلام لتقديم محتوى إعلامي هادف يساهم في خدمة الوطن والتعاون في جميع المبادرات التوعوية التي تطلقها الوزارة.

وتطرق اللقاء للحديث عن عدة نقاط شملت تعزيز التواصل بين وزارة الري والهيئة الوطنية للإعلام لتقوية أطر التعاون، مع التأكيد على أهمية القنوات التلفزيونية والإذاعية في نشر رسائل ترشيد الاستخدام وحماية المياه، وإنتاج فيديوهات توعوية ومقاطع قصيرة عالية الجودة تشرح مفاهيم مثل «المياه الافتراضية» وغيرها بأسلوب مبسط وجذاب.

دمج الرسائل التوعوية

كما أشار اللقاء إلى ضرورة دمج الرسائل التوعوية وإدراج تنويهات مائية في البرامج التلفزيونية والإذاعية والأعمال الدرامية بأفكار مبتكر، وكذلك استعراض لزيادة السكان، ومحدودية الموارد، وتأثير التغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية دور المواطنين في حماية المياه، واستمرار حملة «على القَد» التي تم إطلاقها خلال أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر 2024 بمشاركة الأزهر والكنيسة والأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية، وكذلك وزارات (التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، الزراعة، النقل، البيئة)، والشركة القابضة لمياه الشرب، ومنظمة اليونيسف، واتحاد روابط مستخدمي المياه، لتوسيع نطاق التوعية.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن ضرورة تدريب الأئمة ووعّاظ الأزهر على نقل الرسائل المائية في خطب الجمعة والدروس، وتنظيم ندوات شعبية بالمحافظات، وإطلاق تنويهات عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي وعرض بوسترات توعوية في محطات القطارات والمترو وعلى جسور الترع.

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