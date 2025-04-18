استطلاع رأي: 62% من الإسرائيليين يؤيدون إعادة المحتجزين مقابل وقف الحرب على غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن استطلاع رأي أفاد بأنّ 62% من الإسرائيليين يؤيدون إعادة المحتجزين في صفقة واحدة مقابل وقف الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأظهرت استطلاعات سابقة أن نسبة التأييد لصفقة تبادل المحتجزين تتراوح بين 68% و74% من الإسرائيليين، ما يعكس دعمًا واسعًا لهذه المبادرة. ​

وتزايدت الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية من قبل عائلات الأسرى والمواطنين للموافقة على صفقة تبادل شاملة، خاصة بعد أكثر من 450 يومًا من أسر الجنود الإسرائيليين في غزة.​