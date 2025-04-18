مسؤولون أمريكيون: تفاجأنا بطلب نتنياهو شن عملية «كوماندوز» داخل إيران

مسؤولون أمريكيون: تفاجأنا بطلب نتنياهو شن عملية «كوماندوز» داخل إيران

مسؤولون أمريكيون: تفاجأنا بطلب نتنياهو شن عملية «كوماندوز» داخل إيران

قال مسؤولون أمريكيون، إنهم تفاجأوا بطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن عملية كوماندوز داخل إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن نتنياهو لم يعد خائفا من المخاطرة بحياة جنوده في عمق الأراضي الإيرانية.

وأكد إعلام عبري عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع: "الإيرانيون غير قادرين على التصدي لأي هجمات إسرائيلية".

وفي أكتوبر 2024، جرى تسريب وثائق استخباراتية أمريكية كشفت عن استعدادات إسرائيلية لهجوم محتمل على إيران، بما في ذلك تدريبات جوية ونقل ذخائر متطورة، ما أثار قلقًا في الأوساط الأمنية الأمريكية. ​

ورغم التسريبات، أكدت مصادر أمريكية أن التنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن العمليات العسكرية في إيران مستمر، وأن أي تصعيد سيخضع لمشاورات مشتركة.​

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