وزير الخارجية الروسي: نعمل على تطوير العلاقات مع إيران في عدة قضايا دولية

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال سيرجي لافروف: «نعمل على تطوير العلاقات مع إيران في عدد من القضايا الدولية، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران تعزز العلاقات المشتركة».

رسالة خامنئي إلى بوتين تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا

وأكد عباس عراقجي، أنّ رسالة خامنئي إلى بوتين تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، لافتا إلى أنّ اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا ترفع مستوى العلاقة، وتفتح آفاق واسعة للتعاون.

وفي 17 يناير 2025، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مدتها 20 عاما، الهدف منها تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والدفاع، والتكنولوجيا، والتجارة.

كما تشمل الاتفاقية تطوير التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية

وتعكس رسالة «خامئني» التزام إيران بتعميق التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية.​