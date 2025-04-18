من الهضم للمناعة.. اكتشف القوة العلاجية لخل التفاح المخمر

خل التفاح المخمرهو المستحصل عليه من عصارة التفاح عند التخمير، وهو يحتوي على العديد من المركبات المفيدة للجسم مثل البكتيريا النافعة حمض الخليك والأحماض اللبنية، وحمض الستريك، وحمض الماليك، وفق ما ذكره موقع new health advisor.

أثبتت الدراسات العلمية أن خل التفاح المخمر يعالج العديد من المشكلات الصحية، وفق ما أكدته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بمستشفي جامعة القاهرة، إذ يساعد تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح المخمر مضافة لى كوب من الماء صباحًا على تحسين عملية الهضم ومنع الانتفاخ وتشنجات المعدة، كما يساعد على الحفاظ على توازن البكتيريا الجيدة التي تساعد على تحسين الجهاز المناعي.

فوائد خل التفاح المخمر

أضافت استشاري التغذية والمناعة خلال حديثها لـ «الوطن»، أن خل التفاح المخمر يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم لأنه يعمل على إبطاء هضم الكربوهيدرات وتحسين حساسية مقاومة الأنسولين، كما تقول الدراسات أن خل التفاح المخمر يمكن يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء ويخفض من ضغط الدم.

ويساهم شرب خل التفاح المخمر في الصباح على إزالة السموم من الجسم عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من شراب خل التفاح المخمر في كوب من الماء قبل كل وجبة، بالإضافة إلى دوره في كبح تراكم الدهون في الكبد والدهون في الجسم والمساعدة على تحقيق فقدان الوزن.

ووفقًا لموقع new health advisor يحقق خل لتفاخ المخمر مجموعة من المنافع الآخرى للجسم مثل:

- يساعد خل التفاح المخمر على تحسين البشرة من الداخل، لأنه يعمل كمنشط للجلد ويفيد في علاج بعض الحالات مثل حب الشباب

خل التفاح المخمر وتعزيز الطاقة

- يساعد على تعزيز الطاقة بسبب آثاره القلوية القوية على جسمك.

- يحسن صحة الفم، إذ يمكن إضافة القليل منه إلى المياه واستخدامها في الغرغرة للقضاء على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة وإزالة البقع البكتيريا وتبييض الأسنان أيضًا.

- يساعد على الحفاظ على صحة الكلى والمساهمة في علاج التهاب المسالك البولية.

- يُمكن استخدامه على الشعر لتنظيف فروة الرأس والتخلص من القشرة.