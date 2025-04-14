5 أعراض صباحية تشير إلى تلف الكلى.. تعرف عليها

كتبت: آية الله الجافي

تقوم الكلى السليمة بدور كبير في الحفاظ على صحة الجسم من خلال تنقية الدم من الفضلات والأملاح الزائدة، وتنظيم ضغط الدم وإفراز مادة الإريثروبين، المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفق ما ذكره موقع health line الطبي، لذا يؤدي تلفها أو حدوث مشكلات فيها إلى الكثير من المخاطر التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب على الفور.

أعراض صباحية تدل على تلف الكلى

هناك 5 أعراض صباحية أشار إليها الموقع الطبي هيلث لاين تدل على تلف الكلي، ما يتطلب الانتباه والتوجه للطبيب لتشخيص الحالة منها الشعور بالإرهاق الشديد في الصباح حتى إن حصل الإنسان على القسط الكافي من النوم، وذلك نتيجة تراكم السموم في مجرى الدم، كما يحدث ضيق في التنفس صباحا، وينتج عن تلف الكلى المرتبط بالوذمة الرئوية وهي مشكلة تحدث عندما تتراكم السوائل في الرئتين.

ومن الأعراض الأخرى التي تدل على تلف الكلي، تورم الوجه والأطراف عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، إذ يدل ذلك على عدم قدرة الكلى على طرد السوائل خارج الجسم عبر البول نتيجة لإصابتها بالتلف، كما يعاني المصاب من الغثيان أو القيء بشكل متكرر لأن تراكم السموم في الجسم يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

ويمكن الاستدال كذلك على الإصابة بتلف الكلى عند التبول صباحًا، فإذا كان لون البول داكنا وتبعث منه رائحة كريهة، فهذا مؤشر خطر على وجود مشكلة في وظائف الكليتين.

طرق الوقاية من أمراض الكلى

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عز العرب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي خلال حديثه لـ«الوطن» إلى بعض التعليمات المهمة للحفاظ على صحة الكليتين من التلف، كالتالي: