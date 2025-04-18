استهداف سيارة في طريقها لمستشفى ناصر بخان يونس.. شهيد وجرحى جدد في قصف إسرائيلي

استهداف سيارة في طريقها لمستشفى ناصر بخان يونس.. شهيد وجرحى جدد في قصف إسرائيلي

استهداف سيارة في طريقها لمستشفى ناصر بخان يونس.. شهيد وجرحى جدد في قصف إسرائيلي

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إنّه بتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ربما تجاوز كل المجازر التي يمكن ارتكابها.​

وأضاف أبو كويك، في تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارة كانت في طريقها إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بعد انتشال جثمان شهيد من منطقة قزان رشوان.

وتابع، أنّ الاستهداف أسفر عن استشهاد شخص آخر وإصابة ستة بجراح متفاوتة، موضحًا، أن المدينة شهدت منذ فجر اليوم استشهاد سبعة أشخاص، بينهم جنين، نتيجة قصف منزل في المنطقة الشرقية وانتشال جثمان شهيد آخر من عائلة أقديح.​

وأكد، أنّ هناك محاصرين في منطقتي خربة العدس وحي النصر، حيث جرى انتشال جثماني شهيدين من حي النصر، بعد أن تعذر الوصول إليهما في الأيام السابقة، ووصلت مناشدات من منطقة خربة العدس بوجود مصابين داخل منازلهم، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعزل المدينة عن امتدادها الجغرافي صوب خان يونس، ولا يسمح لطواقم الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف بالوصول إلى هناك.​

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