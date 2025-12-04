بشير جبر: منطقة المواصي في خان يونس تكتظ بالنازحين وتفتقر للمقومات الإنسانية

أكد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، أنّ خان يونس تشهد منذ ساعات الفجر قصفًا متواصلًا في عدة مناطق، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشيخ ناصر وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، الذين تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء السكان من المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية للمدينة، مطالبين بالتوجه إلى المنطقة الغربية، خصوصًا منطقة المواصي، باعتبارها منطقة آمنة، لكن الوضع في المواصي لا يختلف، حيث شهدت هي الأخرى قصفًا متواصلاً منذ صباح اليوم، مما أسفر عن سقوط شهداء».

وتابع: «وتعتبر منطقة المواصي مكتظة بالنازحين الذين هربوا من القصف في مناطق أخرى، لكن المساحة المحدودة للمواصي لم تعد قادرة على استيعاب هذا العدد المتزايد من النازحين، ما يجعل الوضع الإنساني في غاية الصعوبة، والمنطقة مليئة بالخيام، وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة».