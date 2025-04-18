أعراضه تشبه الجديري المائي.. كيف تنقذ طفلك من فيروس Rey's؟

إسراء عبد العزيز

في الأيام الأخيرة ظهرت بعض الأعراض بين الأطفال مثل السخونية المرتفعة، والطفح الجلدي المملوء بالماء، وهو ما أثار القلق بين الأمهات والآباء، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» بعض النصائح المهمة للتعامل مع الفيروس، وفقًا لما نشر الدكتور محمد عبد الحليم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة وحساسية صدر ومناعة الأطفال عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

نصائح طبية للتعامل مع الفيروس

من المهم أن تعرف أن الطفح الجلدي الذي يظهر مع السخونة الحادة هذه الأيام ليس جديريًا، والجديري المائي يسبب عادة ظهور الطفح أولًا على البطن والصدر، ثم ينتقل إلى باقي الجسم، وليس كما يظهر في حالة الطفح التي تراها الآن وهذا الفيروس الذي يتسبب في الأعراض التي تشهدها في الأطفال غالبًا ما يكون فيروسًا معويًا بسيطًا.

كما يجب عليك الابتعاد تمامًا عن إعطاء الأسبرين للأطفال، لأن استعمال الأسبرين في الأطفال يمكن أن يسبب متلازمة خطيرة تسمى Rey's هذه المتلازمة قد تؤدي إلى غيبوبة، وفي أسوأ الحالات، قد تؤدي إلى الوفاة للأسف، يمكن أن يكون للأسبرين تأثير سام على الكبد، ويؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة في هذه المرحلة العمرية.

ما هي متلازمة Rey's؟

متلازمة Rey's هي حالة نادرة لكنها خطيرة تحدث بعد استخدام الأسبرين في الأطفال المصابين بفيروسات، خصوصًا الفيروسات المعوية والإنفلونزا، وقد تتسبب هذه المتلازمة في تلف الكبد والدماغ، وتؤدي إلى غيبوبة أو وفاة إذا لم تعالج سريعًا، تأكد دائمًا من استشارة طبيبك قبل إعطاء أي دواء لطفلك، وفقًا لموقع mayoclinic الطبي.

أعراض متلازمة اليد والقدم والفم

أما بالنسبة للفيروس، الذي يسبب أعراضًا مشابهة لحب الشباب أو الطفح الجلدي، فقد يكون هذا هو فيروس اليد والقدم والفم، وهو نوع آخر من الفيروسات التي تصيب الأطفال، حيث يصاحبه حبوب مليئة بسائل وتظهر على راحة اليدين والقدمين والفم، وهذا الفيروس غالبًا ما يشفى من تلقاء نفسه خلال أسبوع، وعادة لا يحتاج إلى علاج طبي إلا إذا ظهرت مضاعفات، وفقًا لموقع mayoclinic الطبي.