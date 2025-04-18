افتتاح مسجدين في مركزي سيدي سالم والرياض بكفر الشيخ

افتتاح مسجدين في مركزي سيدي سالم والرياض بكفر الشيخ

افتتاح مسجدين في مركزي سيدي سالم والرياض بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين بمركزي سيدي سالم والرياض، بعد إحلالهما وتجديدهما وصيانتهما وتطويرهما، في إطار حرص وزارة الأوقاف على عمارة بيوت الله وتشييدها، ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح مسجدين بمركزي سيدي سالم والرياض

وتضمن الافتتاح، مسجد أبو عيد بناحية الشواذلية بقرية منشأة عباس في مركز سيدي سالم، ومسجد النور بعزبة الحاج علي بمركز الرياض، بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ حسن رزق عاشور، مدير إدارة الرياض غرب.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، التي جاءت تحت عنوان: «إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا»، مع الالتزام بالوقت المُحدد على مستوى المحافظة، ولم تُرصد أي مخالفات.

لقاء الجمعة للأطفال

وعُقدت مقرأة للأئمة في المسجدين اللذين جرى افتتاحهما اليوم، وعقب صلاة الجمعة مباشرةً عُقدت مقرأة أخرى للجمهور في المسجدين، كما عُقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولقاء الجمعة للأطفال.

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