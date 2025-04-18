رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية الجمعة العظيمة بكنيسة مصر الجديدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية الجمعة العظيمة بكنيسة مصر الجديدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية الجمعة العظيمة بكنيسة مصر الجديدة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفالية الجمعة العظيمة مع شعب الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، بحضور شعب الكنيسة.

صلوات الجمعة العظيمة في الكنيسة الإنجيلية

وتستعد كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، لاستقبال الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، الذي تنظمه الطائفة الإنجيلية غدًا السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور الدكتور القس أندريه زكي.

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