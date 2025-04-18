طب قصر العيني: الالتزام الكامل بتطبيق البرنامج الإلزامي لأطباء الامتياز

ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماع مجلس الكلية الشهري بمركز التعليم المتطور، بحضور وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، و أمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والخدمية الخاصة بالكلية.

جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة عالميا

واستهل عميد الكلية الاجتماع بتهنئة أسرة الكلية والجامعة باحتفاظ جامعة القاهرة بمكانتها ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا وفق تصنيف QS من بين أكثر من 30 ألف جامعة مشيرا الي وضع آليات قصيرة المدي لتعزيز التصنيف الدولي للكليه ،كونها إحدي الاذرع الاكاديميه الهامة تحت مظلة جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية٠

ملتقى الجامعات المصرية

وأشار المجلس في جلسته إلى الحدث التاريخي المتمثل في انعقاد ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأعلن عميد الكلية عن استحداث مسار طبي باللغة الفرنسية داخل الكلية اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

استعرض المجلس نتائج لقاء وزير التعليم العالي بالسيدة إيكاترينا زاهارييفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، الذي عُقد في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، لمناقشة التعاون في مجالات البحث العلمي، دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

و ثمن عميد الكلية جهود الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى فى توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربى فى مجالات البحث العلمى والابتكار وأشار إلى مشاركة الدكتور عبد الحميد الزهيري، أستاذ الأنف والأذن المتفرغ ومستشار العميد للابتكار، والمفوض الرئيسي لمصر فى برنامج هورايزين أوروبا بالاتحاد الأوروبي فى المباحثات مع الشركاء الأوربيين، حيث وقّع بالأحرف الأولى اتفاقية شراكة بين مصر والبرنامج، تتيح لمصر التمتع بكافة امتيازات الشراكة الأوروبية حتى قبل التوقيع النهائي المقرر في نوفمبر 2025.

وأكد الزهيري خلال عرضه للشراكة داخل قاعة المجلس أن الاتفاق سيُعزز فرص الباحثين المصريين في المشاركة بالمشروعات الأوروبية، خاصةً في مجال البحث الطبي والابتكار، كما يُعظم الشراكات البحثية مع دول الاتحاد الأوروبي

وشدد الدكتور حسام صلاح على الالتزام الكامل بتطبيق البرنامج الإلزامي لأطباء الامتياز، وفقًا للائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2506 بتاريخ 27/9/2023، والذي يقضي بالتدريب لمدة عامين بعد خمس سنوات دراسية.

وأكد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالبرنامج وفق اللوائح المنظمة، وضرورة الالتزام بجداول التدريب، موضحًا أن الهدف من النظام الجديد (2+5) هو تخريج طبيب مؤهل لممارسة المهنة باحترافية بعد انتهاء فترة التدريب.