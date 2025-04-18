منظمة دولية: إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 6 أسابيع
منظمة دولية: إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 6 أسابيع
وأضافت رئيسة قسم سياسات المساعدات بالمنظمة الدولية: «معاناة الأطفال مستمرة بسبب الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل في غزة، والمنظمات الأممية أطلقت نداء عاجلا، من أجل سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة»، لافتة إلى أن المخابز والعيادات والمرافق الطبية أغلقت في قطاع غزة، بسبب نقص المواد الأساسية لتشغيلها.
وتابعت: «نتواصل مع جميع الأطراف الممكنة حول العالم للضغط على إسرائيل، من أجل الوصول إلى الأطفال في قطاع غزة، ونطالب قادة العالم والمجتمع الدولي والمدني والمنظمات كافة، بإنقاذ أطفال غزة».
وأكدت: «نفتقر إلى الإجراءات العملية والفاعلة لضمان الحفاظ على حياة الأطفال في غزة، والقطاع بات غير صالح للحياة، وسكانه يحاربون من أجل البقاء».