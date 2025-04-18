طرق منزلية تساعدك على التخلص من لدغات البعوض والناموس.. جربها الآن

يعاني بعض الأشخاص من رد فعل خفيف حال تعرضهم للدغة البعوض أو الناموس، بينما يعاني آخرون من رد فعل أقوى، وقد تظهر منطقة واسعة من التورم والألم والاحمرار، الأمر الذي يسبب لهم حالة من القلق والتوتر، ويرغبون في التخلص منها وإخفاء أثارها، باتباع العديد من الخطوات التي قدمها الموقع الرسمي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

خطوات علاج لدغة البعوض أو الناموس في المنزل

توجد العديد من الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها لعلاج لدغات البعوض أو الناموس، والتي قد لا يعرفها البعض، إلا أنها ضرورية من أجل التخلص من حكة الجلد أو التورم الذي قد تحدثه في بعض الأحيان، ويمكن معرفتها على النحو التالي:

احرص على غسل مكان اللدغة والمنطقة المحيطة بها بالماء والصابون.

ضع كمادات الثلج لمدة 10 دقائق لتخفيف التورم والحكة، ويمكن تكرار هذه الخطوة عند الحاجة.

استخدمي خليطًا من صودا الخبز والماء، ما قد يساعد على تقليل استجابة الحكة وذلك عبر اتباع ما يلي: خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية كافية من الماء حتى تتجانس تمامًا وتحصل في الأخير على عجينة متماسكة. ضع العجينة على لدغة البعوض. انتظر 10 دقائق. اغسل الخليط جيدًا.



استخدم كريمًا مضادًا للحكة ,اتبع تعليمات الاستخدام الموضحة على ملصق المنتج.

علامات لدغة البعوض