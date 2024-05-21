تخلص من الحكة.. 6 علاجات منزلية لتخفيف التهاب الجلد في الصيف

التعرض المستمر للشمس خلال الطقس الحار يسبب تلف الجلد على المدى البعيد، وتظهر بوادره في صورة بقع حمراء على الجلد تثير الحكة، وهي مشكلة شائعة رغم اختلاف نوع البشرة لدينا، وفي السطور التالية نقدم بعض الحلول البسيطة لهذه المشكلة.

عند الخروج من المنزل في الجو الحار يتعرض الجلد للخطر من أشعة الشمس، إذ يزداد التعرق مسببًا الالتهابات والحكة، خاصةً مع التعرض للغبار والأتربة، وبحسب ما نشرته صحيفة «Times of India» يمكن تقديم بعض الطرق الفعالة لعلاج التهاب الجلد خلال فصل الصيف، وذلك في النقاط التالية:

1. الكمادات الباردة

يلعب الماء دورًا كبيرًا في ترطيب الجسم ومنحه الشعور بالانتعاش الناتج عن تخفيف حرارته، لذلك لا يكفي الاستحمام بالماء البارد في علاج التهابات الجلد، وإنما يفضل وضع قطعة قماش باردة أو كيس ثلج على المناطق المصابة بالحكة لتهدئة الالتهاب وتقليل الانزعاج.

2. معجون الخميرة

تتمتع الخميرة الفورية بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الحكة والالتهابات بفضل احتوائها على نسبة عالية من بيكربونات الصوديوم التي تجعلها علاجًا بسيطًا وفعالًا لحكة الصيف، الناتجة عن حروق الشمس أو الطفح الجلدي، وكل ما عليك فعله هو خلط كمية مناسبة من الخميرة مع الماء، لتكوين معجون يوضع على المناطق المصابة.

3. زيت النعناع

يمكن الاستفادة من خصائص زيت النعناع المنعشة في تخدير الجلد وتخفيف الحكة، مما يجعله علاجًا فعالاً لحروق الشمس ولدغات الحشرات، عند وضعه على المنطقة المصابة، كما تساعد خصائصه المضادة للميكروبات على منع الالتهابات وتعزيز شفاء الجلد.

4. خل التفاح

يتمتع خل التفاح بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات تجعله مفيدًا في تخفيف الشعور بالحكة الناتجة عن حروق الشمس ولدغات الحشرات والطفح الحراري، لذلك ينصح بتخفيفه بالماء ثم وضعه على الجلد المصاب بالحكة باستخدام قطنة أو قطعة قماش ناعمة.

5. جل الصبار

يمكن الحصول عليه من الصيدليات لوضعه مباشرة على الجلد المصاب بالحكة لتخفيف التهيج، نظرًا لتمتع الصبار بخصائص مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة حروق الشمس ولدغات الحشرات، وغيرها من أشكال الحكة الصيفية، مما يوفر حلاً سريعًا لمشكلات الجلد.

6. زيت جوز الهند

يساعد تدليك المنطقة المصابة بالالتهابات بزيت جوز الهند على ترطيبها وتخفيف الحكة، نتيجة احتوائه على أحماض دهنية تعمل على ترطيب الجلد وتقليل الالتهاب.

تأثير الشمس على الأنواع المختلفة من البشرة

يختلف تأثير أشعة الشمس باختلاف نوع البشرة، التي تعتبر أكثر حساسية للحرارة في منطقة الوجه التي تستقبل منها كميات كبيرة كل يوم، وبحسب الدكتور محمد باشا استشاري الجلدية، يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الدهنية بشكل خاص إلى الاعتناء ببشرتهم خلال الطقس الحار، تجنبًا للالتهابات التي قد تتفاقم خطورتها لتتحول إلى بثور تسبب مزيدًا من الألم.

وخلال حديثه لـ«الوطن» أوضح «باشا» أن البشرة الجافة هي الأكثر عرضة للإصابة بحساسية الشمس، التي تملأ الوجه بتصبغات تشبه الحروق نتيجة جفاف الجلد وتيبسه.