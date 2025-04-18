رئيس مدينة العلمين يسلّم 28 عقد تمليك لأراض بعد تقنين أوضاعها

كتب- محمد بخات:

أعلنت محافظة مطروح عن قيام اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، بتسليم 28 عقد تمليك لأراضٍ مقامة عليها منازل، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 182، لصالح عدد من أهالي مدينة العلمين وقرية سيدي عبد الرحمن، وذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان مجلس مدينة العلمين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بالعمل على تيسير مزيد من الخدمات مع تسهيل الإجراءات لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين خاصة تقنين أوضاع الأراضي، وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.

تهنئة الأهالي بتسلم عقود التمليك وتقنين الأوضاع

ونقل رئيس مدينة العلمين خلال بيان، تهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأصحاب العقود من أهالي مركز العلمين، مشيدا بجهود مركز العلمين مع التوجيه ببحث مزيد من الطلبات والإسراع في الإجراءات، بما يحقق مزيد من الاستقرار للمواطنين من أبناء محافظة مطروح.

انعقاد لجان التقنين في مجالس المدن

وأوضح محافظ مطروح أن لجان التقنين متعقده في مجالس المدن على مدار الأسبوع لبحث ملفات المواطنين والبت فيها، ودفئ جميع المدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، ما يعمل على استقرار أوضاع المواطنين بعد تقنين أوضاعهم، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.