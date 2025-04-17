كتب - حسن صالح

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لوضع الإعلانات في الطرقات المختلفة، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع عمل حملات لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة ككل، وإعداد تقرير بكافة الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددًا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.

ناقش المحافظ مقترحات إقامة إعلانات جديدة وأماكنها وأسعارها على مستوى مدن وأحياء المحافظة بما يتوافق مع قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، كما تم استعراض عدد من الطلبات من قبل المعلنين ومناقشة أماكن إقامتها وأسعارها، وتمت متابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة.

أهمية تنظيم الإعلانات وتحسين المظهر الحضاري

أشار محافظ القليوبية إلى أهمية زيادة الإعلانات كونها أحد مصادر الدخل الرئيسية، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، مع تقديم اقتراحات وأفكار جديدة لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة.