محافظ القليوبية: لا تهاون في تطبيق قوانين الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين
محافظ القليوبية: لا تهاون في تطبيق قوانين الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين
كتب - حسن صالح
ناقش المحافظ مقترحات إقامة إعلانات جديدة وأماكنها وأسعارها على مستوى مدن وأحياء المحافظة بما يتوافق مع قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، كما تم استعراض عدد من الطلبات من قبل المعلنين ومناقشة أماكن إقامتها وأسعارها، وتمت متابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة.
أهمية تنظيم الإعلانات وتحسين المظهر الحضاري
أشار محافظ القليوبية إلى أهمية زيادة الإعلانات كونها أحد مصادر الدخل الرئيسية، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، مع تقديم اقتراحات وأفكار جديدة لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة.