شقيقة إيناس النجار ترثيها بكلمات مؤثرة: «انتي كنتي محور حياتي كلها»

كتب:ياسمين محمود

بكلمات مؤثرة رثت الفنانة سوار النجار شقيقتها الراحلة إيناس النجار، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت سوار صورة تجمعها بشقيقتيها إيناس النجار أثناء أداء مناسك العمرة معلقة: طيب انتي روحتي مكان جميل عند ربنا أنا بقى هكمل حياتي ازاي من غيرك ؟!!! ازاي يا روحي ازاي يا بنتي يا صحبتي يا توأمي ازاي انتي كنتي محور حياتي كله، أنا اللي كنت بعمل كل تفصيلة في حياتك وفي يومك، أنا ماكنتش بحب نفسي قد ما بحبك وانتي كنتي بتحبيني وبتحبي ماما ولانا أكثر من نفسك طب ازاي؟.

وتابعت سوار: «ازاي اكمل من غيرك، ازاي مش موجودة معانا طيب نعمل ايه؟.. بندعي بالصبر وبنصلي وبنتوسل من ربنا انه يصبّرنا بس ازاي هنصبر ازاي مين هيكون أحن منك غير ربنا علينا يا حنينة يا طيبة يا ملاكي».

واختتمت شقيقة الفنانة الراحلة قائلة: «دنيتي خلصت من غير توأم روحي، يارب استغفر الله العظيم، يارب والنبي صحيني من الكابوس ده والنبي يارب يطلع كابوس أو حلم واصحى الاقي اختي وروحي إيناس معايا يارب يارب الدنيا وحشة وثقيلة وسودة في عيني يارب قولي اعمل ايه يارب ردي عليا يانوسة».