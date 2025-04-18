عاكف المغربي: نسبة التمويل العقاري تصل إلى 2% من حجم المباع

قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، إن البنك المركزي طرح العديد من المبادرات لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% و8%، ما يُقلل العبء التمويلي على الوحدات ويجعل أسعارها متميزة.

وأضاف «المغربي»، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج «الفرصة»، المعروض عبر فضائية «المحور»، أن وزارة الإسكان طرحت العديد من المبادرات لدعم الوحدات السكنية، متابعًا: «هناك مبادرات من ناحية الوزارة والبنك المركزي».

وأوضح أن المشكلة الآن في التمويل العقاري في الوحدات الأكثر سعرا، بسبب ارتفاع سعر الفائدة، ومع جهود البنك المركزي في كبح جماح التضخم نتفاءل في الاجتماع المقبل، أن يخفض سعر الفائدة لمساعدة المواطن على التوجه للتمويل العقاري.

وأشار إلى أن البنك المركزي لديه دراسات عن التضخم والمعطيات الموجودة، متوقعا أن يتم خفض سعر الفائدة بعد انخفاض التضخم، متابعًا: «التمويل العقاري نسبته محدودة وتصل إلى 2% من حجم العقارات المباعة، والذي يقوم بالدور هو المطور وهذا خطأ، من المفترض أن يقوم البنك بهذا الدور بعد تنظيم ذلك بشكل أكبر وتحديد المخاطر».