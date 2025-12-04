يبدأ الثلاثاء المقبل.. تفاصيل طرح شقق وزارة الإسكان

يبدأ طرح وزارة الإسكان عددا من الوحدات السكنية، الثلاثاء المقبل، في المرحلة الأولى من شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال بنك الإسكان والتعمير، ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

مراحل طرح وزارة الإسكان

ويشمل طرح وزارة الإسكان نحو 400 ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، والذي يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين، والذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وجاء كالتالي:

المرحلة الأولى 35088 وحدة سكنية في 15/4/2025.

المرحلة الثانية 59510 وحدات سكنية في 15/7/2025.

المرحلة الثالثة 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025.

المرحلة الرابعة 58312 وحدة سكنية في 15/1/2026.

المرحلة الخامسة 48656 وحدة سكنية في 15/4/2026.

طرح وزارة الاسكان

ومن جهته، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن طرح وزارة الإسكان يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية.