يبدأ الثلاثاء المقبل.. تفاصيل طرح شقق وزارة الإسكان

يبدأ الثلاثاء المقبل.. تفاصيل طرح شقق وزارة الإسكان

يبدأ الثلاثاء المقبل.. تفاصيل طرح شقق وزارة الإسكان

يبدأ طرح وزارة الإسكان عددا من الوحدات السكنية، الثلاثاء المقبل، في المرحلة الأولى من شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال بنك الإسكان والتعمير، ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

مراحل طرح وزارة الإسكان

ويشمل طرح وزارة الإسكان نحو 400 ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، والذي يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين، والذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وجاء كالتالي:

المرحلة الأولى 35088 وحدة سكنية في 15/4/2025.
المرحلة الثانية 59510 وحدات سكنية في 15/7/2025.
المرحلة الثالثة 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025.
المرحلة الرابعة 58312 وحدة سكنية في 15/1/2026.
المرحلة الخامسة 48656 وحدة سكنية في 15/4/2026.

طرح وزارة الاسكان

ومن جهته، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن طرح وزارة الإسكان يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا