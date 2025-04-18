وكيل «إسكان النواب»: لا توجد فقاعة عقارية في مصر

وكيل «إسكان النواب»: لا توجد فقاعة عقارية في مصر

وكيل «إسكان النواب»: لا توجد فقاعة عقارية في مصر

قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر غير معرضة للفقاعة العقارية، مؤكدًا أن تعريف الفقاعة العقارية لا ينطبق على الحالة المصرية.

وقال إن الفقاعة العقارية تعني أن تكون هناك سلعة عليها تزاحم فيصبح سعرها منتفخ، ولكن في مصر العكس هناك عرض كثيف فبالتالي لا يوجد المصطلح.

وأضاف «شكري»، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج «الفرصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن مصر ليس بها فقاعة عقارية لأنه لا يوجد منتج محتكر، ولكن هناك منافسة، مشيرًا إلى أن السبب الثاني الذي قد يؤدي إلى الفقاعة العقارية هو التمويل العقاري بمبالغ ضخمة مثلما حدث في أمريكا بنسبة 100% من قيمة الوحدة، فأصبح هناك عدم اهتمام بالمشتري.

وأوضح أن مصر لديها تمويل عقاري 3%، وهو ما يرد على عدم وجود فقاعة عقارية، مشيرا إلى أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر ولكن مشكلة تلاقي.

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