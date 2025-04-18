شيخ الأزهر يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

شيخ الأزهر يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

شيخ الأزهر يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

هنَّأ الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، البابا ‏تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ بمناسبة عيد القيامة.‏

وأعرب شيخ الأزهرعن تهنئته وتمنياته الطَّيبة لجميع الإخوة المسيحيين، مؤكدًا أنَّ ‏هذه المناسبات فرصةٌ طيبةٌ لتجديد أواصر الأخوَّة والألفة والمحبة بين أبناء الوطن، وتأكيد قوة النسيج الوطني المصري.

كما تناول الاتصال الحديثَ عن الأوضاع المأسويَّة في غزة؛ حيث أكَّد شيخ الأزهر والبابا تواضروس رفضَهما لما يتعرَّض له إخوتنا في غزة من عدوان صهيوني لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب والصراعات، داعينَ المولى عزَّ وجلَّ أن ينصر الفلسطينيين، وأن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يحفظ لهم وطنهم وأرضهم.

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