ضياء رشوان: المبادرة المصرية أساس خطط التهدئة في غزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الخطة الأمريكية المطروحة في مايو 2024 استندت في الأصل إلى مبادرة مصرية محورية تقوم على ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يومًا.

وأوضح رشوان، خلال مداخله هاتفيه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الخطة بعد جهود مكثفة بذلتها مصر وقطر، في وقت أبدت فيه إسرائيل تراجعًا مفاجئًا برفضها المقترح واقتحامها لمدينة رفح.

وأكد أن هذه الانتكاسة الإسرائيلية لم توقف التحركات المصرية، بل استمرت القاهرة في التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان العودة إلى مسار التهدئة.

وأضاف أن مصر تسعى دومًا لتطبيق الاتفاقات المرحلية بنجاح، كما حدث في المرحلة الأولى من الصفقة الأخيرة، إلا أن الجانب الإسرائيلي غالبًا ما يخل بالتزاماته.