ضياء رشوان: المبادرة المصرية أساس خطط التهدئة في غزة

ضياء رشوان: المبادرة المصرية أساس خطط التهدئة في غزة

ضياء رشوان: المبادرة المصرية أساس خطط التهدئة في غزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الخطة الأمريكية المطروحة في مايو 2024 استندت في الأصل إلى مبادرة مصرية محورية تقوم على ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يومًا.

وأوضح رشوان، خلال مداخله هاتفيه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الخطة بعد جهود مكثفة بذلتها مصر وقطر، في وقت أبدت فيه إسرائيل تراجعًا مفاجئًا برفضها المقترح واقتحامها لمدينة رفح.

وأكد أن هذه الانتكاسة الإسرائيلية لم توقف التحركات المصرية، بل استمرت القاهرة في التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان العودة إلى مسار التهدئة.

وأضاف أن مصر تسعى دومًا لتطبيق الاتفاقات المرحلية بنجاح، كما حدث في المرحلة الأولى من الصفقة الأخيرة، إلا أن الجانب الإسرائيلي غالبًا ما يخل بالتزاماته.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا