رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات: علاقة تاريخية تجمع مصر بقطاع غزة

رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات: علاقة تاريخية تجمع مصر بقطاع غزة

رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات: علاقة تاريخية تجمع مصر بقطاع غزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن قطاع غزة كان خاضعًا للإدارة المصرية حتى عام 1967، وهو ما خلق روابط اجتماعية وسياسية عميقة بين المصريين وسكان القطاع.

وأضاف رشوان، خلال مداخله هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذه العلاقة تُعد مصدر ثقة مهمًا للفصائل الفلسطينية تجاه القاهرة، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية التي تُصعب الوصول إلى توافقات موحدة.

وأشار إلى أن القاهرة كانت على الدوام مكان اللقاءات الفلسطينية الكبرى، سواء في فترات السلم أو الأزمات، وهو ما لا يتوفر في أي عاصمة أخرى في العالم.

وأكد أن هذه الخصوصية التاريخية تمنح مصر قدرة أكبر على قيادة جهود الوساطة بفعالية، خاصة في الأوقات التي تغيب فيها المبادرات الدولية أو تتراجع.

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