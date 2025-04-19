البابا تواضروس يوجه رسالة للأقباط في مصر والمهجر بمناسبة عيد القيامة

هنأ البابا تواضروس الثاني أبناءه في مصر والمهجر بعيد القيامة المجيد، وذلك من خلال الرسالة البابوية التي يرسلها لهم سنويًّا، في إطار دعم التواصل بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأبنائها في قارات العالم الست.

رسالة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

وتمت ترجمة الرسالة لـ26 لغة مختلفة؛ لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.

وتناول البابا في رسالته الرعوية البركة الختامية التي تقال في نهاية الصلوات «محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم»، لافتًا إلى أن الله بالقيامة منحنا بركة ثلاثية: المحبة، النعمة، الشركة.