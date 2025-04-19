أكسيوس: ترامب أكثر رئيس استخدم الطوارئ في تاريخ أمريكا

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اعتبر موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب هو أكثر رئيس استخدم حالات الطوارئ الوطنية في تاريخ الولايات المتحدة خلال أول 100 يوم من ولايته، واصفًا ذلك بأنه كان إبداعًا عدوانيًا لم يشهده التاريخ الأمريكي الحديث.

استغل ترامب الطوارئ وأصدر عدة أوامر تنفيذية

وأشار الموقع إلى أن الصلاحيات التي كانت مصممة لمنح الرئيس مرونة في مواجهة الأزمات النادرة أصبحت الآن تمثل أساسًا لأجندة ترامب، ما سمح له بالهيمنة على الكونجرس واتخاذ قرارات تنفيذية أحادية الجانب في الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته.

واستغل ترامب حالة الطوارئ الوطنية لفرض أكبر رسوم جمركية منذ أكثر من قرن، وتسريع إنتاج الطاقة والمعادن، وعسكرة الأراضي الفيدرالية على الحدود الجنوبية، في وقت يتزايد فيه القلق بين الخبراء القانونيين من أن الرئيس قد يسعى لاستغلال القوانين الفضفاضة لتقويض التوازن الدستوري للسلطات.

إعلان حالة الطوارئ الوطنية

وبموجب القانون، يمكن للرئيس إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي وقت ومن دون الحاجة لإثبات وجود تهديد معين أو الحصول على موافقة الكونجرس.

وقد اعتمد الرؤساء الأمريكيون بشكل تقليدي على الأعراف وضبط النفس لتجنب إساءة استخدام سلطات الطوارئ، وهو ما أشار إليه خبراء مثل إليزابيث جوتين، المديرة البارزة لبرنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان.