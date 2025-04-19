دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في سوريا إلى تجنب أي تصعيد في الأوضاع، مشيرة إلى أهمية العمل على بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.



وقالت الوزارة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إن جميع الأطراف في سوريا يجب أن تعمل بمسؤولية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.









