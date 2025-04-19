بابا الفاتيكان يتغيب عن موكب الجمعة العظيمة في الكولوسيوم

بابا الفاتيكان يتغيب عن موكب الجمعة العظيمة في الكولوسيوم

بابا الفاتيكان يتغيب عن موكب الجمعة العظيمة في الكولوسيوم

حضر نائب الرئيس الأمريكي دي جيه فانس، الكاثوليكي، قداس الجمعة العظيمة في 18 أبريل في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، بينما تغيب عن الحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الذي يقضي فترة نقاهة بعد إصابته بالتهاب رئوي.

نائب الرئيس الأمريكي يحضر قداس الجمعة العظيمة وسط غياب البابا فرانسيس

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى روما لقضاء عطلة عيد الفصح مع السيدة الثانية أوشا فانس وأطفالهما الثلاثة في المحطة الأولى من رحلة خارجية مدتها 6 أيام تتضمن مناقشات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وزيارة إلى الفاتيكان.

وكان «فانس» قد استشهد بمفهوم «الحب المنظم بشكل صحيح» خلال مقابلة تلفزيونية في يناير للدفاع عن ترحيل المهاجرين، مضيفًا خلال لقاء مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز: «إنك تحب عائلتك، ثم تحب جارك، ثم تحب مجتمعك، ثم تحب زملاءك المواطنين في بلدك، وبعد ذلك يمكنك التركيز على بقية العالم وإعطائه الأولوية».

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