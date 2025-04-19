أسعار الذهب اليوم السبت 19-4-2025 في مصر.. تحديث صباحي لجميع الأعيرة

أسعار الذهب اليوم السبت 19-4-2025 في مصر.. تحديث صباحي لجميع الأعيرة

أسعار الذهب اليوم السبت 19-4-2025 في مصر.. تحديث صباحي لجميع الأعيرة

تحديثات صباحية تشهدها أسعار الذهب اليوم السبت 19-4-2025 في مصر على مستويات جميع الأعيرة وأبرزها عيار 21، إذ يشهد المعدن الأصفر خلال الفترات الأخيرة وتحديدًا منذ بداية العام الجاري تحركات عدديدة متأثرًا بسعر الذهب العالمي الذي يحقق مكاسب كبيرة وأرقامًا لم يحققها من قبل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ووفق آخر التحديثات الموضحة من خلال شعبة الذهب والمجوهرات، فإن سعر جرام الذهب اليوم سواء للبيع أو الشراء جاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في التحديث الصباحي

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في التحديث الصباحي 5469 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر البيع للجرام 5446 جنيًها، «قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة».

سعر الذهب اليوم.. تحديث عيار 21

سعر جرام الذهب لعيار 21 سجل 4785 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر البيع للجرام 4765 جنيًها، «قبل إضافة التاجر لسعري المصنعية والضريبة».

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر جرام الذهب لعيار 18 سجل 4101 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر البيع للجرام 4084 جنيًها، «قبل إضافة التاجر لسعري المصنعية والضريبة».

سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث صباحي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 38280 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر البيع للجرام 38260 جنيًها، «قبل إضافة التاجر لسعري المصنعية والضريبة».

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا اليوم السبت في آخر تحديث منذ قليل، 3327 دولار لشراء الأونصة.

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