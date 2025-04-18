سعر سبيكة الذهب اليوم في أسواق الصاغة المحلية.. تحديثات جديدة

سعر سبيكة الذهب اليوم في أسواق الصاغة المحلية.. تحديثات جديدة

سعر سبيكة الذهب اليوم في أسواق الصاغة المحلية.. تحديثات جديدة

يشهد سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 تحديثات جديدة على مستوى أسواق الصاغة المحلية، وتختلف أوزان وأحجام السبائك وفقًا لاحتياجات المواطنين، كما تُعد السبائك أحد وسائل الاستثمار في الذهب التي يلجأ إليها المواطنون نظرًا لأنها الأقل في سعر المصنعية والضريبة.

سعر سبيكة الذهب اليوم في أسواق الصاغة المحلية

ويأتي سعر سبيكة الذهب اليوم في أسواق الصاغة المحلية، وفق آخر تحديثات معلنة عبر منصة «جولد بيليون» المتخصصة في الذهبـ كالتالي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم الجمعة: 5633 جنيهًا يشمل سعر المصنعية .

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم الجمعة: 27625 جنيهًا يشمل سعر المصنعية .

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الجمعة: 55240 جنيهًا يشمل سعر المصنعية .

سبائك

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

سعر سبيكة الذهب 20 جراما اليوم الجمعة: 110440 جنيهًا يشمل سعر المصنعية .

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم الجمعة: 275900 جنيه يشمل سعر المصنعية .

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم الجمعة: 551700 جنيه يشمل سعر المصنعية .

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