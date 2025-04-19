استعدادات مكثفة في اليونان لاستقبال عيد الفصح الأرثوذكسي وسط توافد المسافرين

أكد عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من إثينا، أن العاصمة اليونانية ومدنها الساحلية تعيش حالة من النشاط المكثف، تزامنًا مع اقتراب الاحتفال بعيد الفصح الأرثوذكسي، منوهًا بأن الموانئ والطرق السريعة ازدحامًا غير مسبوق في حركة السفر الداخلية، في ظل استعدادات السلطات الأمنية والمرورية لاحتواء تدفق المواطنين المتجهين نحو الجزر والأرياف.

ذروة حركة السفر في اليونان بمناسبة عيد الفصح

وشدد «بركات»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن تحتفل اليونان غدًا بعيد الفصح الأرثوذكسي، متقدمًا بالتهنئة للإخوة المسيحيين حول العالم، متمنيًا للجميع الخير والسلامة، مشيرًا إلى أن تعيش البلاد، بصفتها دولة ذات أغلبية أرثوذكسية، أجواء احتفالية مميزة تواكبها ذروة في حركة السفر الداخلية، حيث تشهد الموانئ البحرية والجوية، إلى جانب الطرق السريعة، ازدحامًا غير مسبوق مع توافد المواطنين نحو الجزر والأرياف لقضاء عطلة العيد.

أجواء مفعمة بالأمل

ونوه بأنه يقف الآن في ميناء بيرييوس، الواقع غرب العاصمة أثينا، والذي يُصنف كأكبر ميناء بحري في اليونان، مركزًا رئيسيًا لحركة المسافرين، حيث يغادر آلاف الركاب يوميًا باتجاه الجزر، وسط أجواء مفعمة بالأمل في أن يحمل العيد معه فرصًا للتنفس والتجدد والسلام، متابعًا: «شهد الميناء، يوم أمس، انطلاق 20 سفينة نقلت أكثر من 22 ألف راكب، في حين نظمت موانئ أخرى مثل رافينا ولافريو، رحلات مكثفة استوعبت ما يقارب 10 آلاف مسافر إضافي».