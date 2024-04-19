رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد عيد الفصح 2024.. الكنائس الشرقية تحتفل في هذا الموعد

كتب:

مريم شريف
01:59 م | الجمعة 19 أبريل 2024
احتفالات عيد الفصح الغربي _ أرشيفية

احتفالات عيد الفصح الغربي _ أرشيفية

يواصل المسيحيون الصوم الكبير الذي بدأ يوم الاثنين 11 مارس ويستمر حتى الأحد 5 مايو المقبل، حيث تحتفل الكنائس المصرية بعيد الفصح 2024 المعروف بعيد القيامة. 

موعد عيد الفصح 

ومع قرب انتهاء الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يوماً بدأ الأقباط يتسألون حول موعد عيد الفصح 2024، حيث حددته الكنيسة بأن سيكون يوم الأحد التالي لعيد الفصح اليهودي بعد ذبح خروف الفصح، المقرر له أخر أسبوع من شهر أبريل الحالي. 

ويختلف موعد عيد الفصح «عيد القيامة» بين الشرق والغرب بسبب اختلاف الدورة الفلكية التي تتبعها كل كنيسة فالكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى عدلت تقويمها لتتبع التقويم الغربي ليختلف عن الكنائس الشرقية التي تلتزم بتوقيتات شبه واحدة من القرن الـ7 الميلادي. 

واحتفل مسيحيو الغرب بعيد الفصح يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 بعد ترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قدّاس عيد الفصح في كنيسة القيامة، بالبلدة القديمة في مدينة القدس، الذي شهد تشديدات وتضيقات من قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

موعد عيد القيامة 2024

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية مساء يوم السبت 4 مايو المقبل، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

اقرأ المزيد:

الكنيسة توضح إجراءات إكليل الزواج مع قرب عيد القيامة 2024

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات قداس عيد القيامة.. اعرف التفاصيل

مطران طنطا يفتتح المعرض السنوي لملابس عيد القيامة المجيد 2024

لماذا يختلف موعد عيد القيامة بين كنائس الشرق والغرب؟.. روما تحتفل غدا

موعد احتفال الكنيسة بـ عيد القيامة 2024.. يعقب أطول الأصوام

وزيرة الهجرة لقصواء الخلالي: بدأنا العمل على الملف السوداني منذ ليلة عيد القيامة

رئيس مدينة الأقصر يوزع الهدايا على أطفال الكنائس بمناسبة عيد القيامة
بقلم مريم شريف