موعد عيد الفصح 2024.. الكنائس الشرقية تحتفل في هذا الموعد

يواصل المسيحيون الصوم الكبير الذي بدأ يوم الاثنين 11 مارس ويستمر حتى الأحد 5 مايو المقبل، حيث تحتفل الكنائس المصرية بعيد الفصح 2024 المعروف بعيد القيامة.

موعد عيد الفصح

ومع قرب انتهاء الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يوماً بدأ الأقباط يتسألون حول موعد عيد الفصح 2024، حيث حددته الكنيسة بأن سيكون يوم الأحد التالي لعيد الفصح اليهودي بعد ذبح خروف الفصح، المقرر له أخر أسبوع من شهر أبريل الحالي.

ويختلف موعد عيد الفصح «عيد القيامة» بين الشرق والغرب بسبب اختلاف الدورة الفلكية التي تتبعها كل كنيسة فالكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى عدلت تقويمها لتتبع التقويم الغربي ليختلف عن الكنائس الشرقية التي تلتزم بتوقيتات شبه واحدة من القرن الـ7 الميلادي.

واحتفل مسيحيو الغرب بعيد الفصح يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 بعد ترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قدّاس عيد الفصح في كنيسة القيامة، بالبلدة القديمة في مدينة القدس، الذي شهد تشديدات وتضيقات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

موعد عيد القيامة 2024

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية مساء يوم السبت 4 مايو المقبل، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.