«القاهرة الإخبارية»: الجفاف الثلجي سيتضاعف إلى 4 مرات بحلول نهاية القرن نتيجة الاحترار

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا يُسلط الضوء على الانخفاض الحاد في كمية المياه الناتجة عن الثلوج، وجاء بعنوان «الجفاف الثلجي.. خطر بيئي يهدد العالم».

تسارع الاحترار العالمي

وأضاف التقرير، :«في زوايا العالم الباردة، حيث كانت الثلوج لعقود تكسو الجبال وتغذّي الأنهار، يولد الآن تهديد جديد يُعرف باسم «الجفاف الثلجي»، حيث إن دراسة علمية حديثة كشفت أن هذه الظاهرة ستتضاعف من ثلاث مرات إلى أربع بحلول نهاية القرن الحالي، نتيجة تسارع الاحترار العالمي.

وأوضح التقرير، أن الجفاف الثلجي هو مصطلح يُشير إلى الانخفاض الحاد في كمية المياه الناتجة عن الثلوج، والذي يحدث بسبب قلة تساقطها أو ذوبانها المبكر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى تراجع تدفّق الأنهار، ونقص في مياه الشرب، وتهديد للزراعة، وتحديات في توليد الطاقة الكهرومائية.

حالات الجفاف الثلجي

وشدد التقرير، على أن الدراسة حذرت من أن 65% من حالات الجفاف الثلجي بحلول عام 2050، ستكون ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، لا عن قلة الهطول، مشيرة إلى أن الأنهار الكبرى مثل «الجانج» و«اليانجتسي» قد تواجه انخفاضًا خطيرًا في منسوبها، ما سيؤثر على مئات الملايين من البشر.

وتابع التقرير، :«ومع غياب البنى التحتية المُهيّأة لهذا التغيّر، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة التفكير في سياسات إدارة المياه، وهو ما دفع العلماء إلى المطالبة بخفض الانبعاثات، باعتباره الأمل الأخير لتجنّب سيناريوهات أكثر قسوة».