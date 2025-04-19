تعديل تركيب قطاري 923 و902 «القاهرة- الإسكندرية» بعربات إسبانية مطورة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطاري 923 و902 «القاهرة- الإسكندرية» والعكس بعربات إسبانية مطورة، في إطار عمليات التحديث والتطويرالمستمر التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.

تعديل قطاري 923 و902

وأعلنت الهيئة أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 تقرر تعديل تركيب قطار 923 «القاهرة- الإسكندرية» بتركيب 11 عربة إسبانية مطورة وبنفس جدوله الحالي، وكذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 سيتم تعديل تركيب قطار 902 «الإسكندرية- القاهرة» بنفس التركيب الوارد به قطار 923 وبنفس جدوله الحالي.

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.