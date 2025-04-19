وزير الخارجية: التشاور بين مصر وتونس في أزهى مراحله والتنسيق الاقتصادي مستمر

صرّح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه تحدث مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، حول العلاقات الثنائية بين مصر وشقيقتها تونس، موضحًا أنه تم التأكيد على العمل المشترك والرغبة الصادقة في دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

التشاور السياسي بين مصر وتونس

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والهجرة عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»،: «العلاقات السياسية والتشاور السياسي بين مصر وتونس تشهد حاليًا مرحلة من التنسيق الوثيق والتشاور المستمر في أزهى توقيتاتها، وهناك إرادة سياسية واضحة من الجانبين لدعم وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيّد.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، على مستوى رئيسي وزراء البلدين، والمقرر عقد جولتها القادمة، خريف هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الجولة المنتظرة ستتناول العديد من الملفات الهامة، التي تهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أرحب، إلى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات المصرية في تونس، والاستثمارات التونسية في مصر، مؤكدًا على الأهمية لمنح العلاقات بين البلدين زخمًا جديدًا، يواكب تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم المصالح المشتركة بين مصر وتونس.