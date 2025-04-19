وزير الخارجية يسلم الرئيس التونسي رسالة خطية من الرئيس السيسي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة، قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى تونس.

تسليم رسالة خطية إلة رئيس تونس من الرئيس عبد الفتاح السيسي

ونقل «عبد العاطي» تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، وسلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وثمّن وزير الخارجية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا حرص مصر على تحقيق مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لعقد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المشتركة في القاهرة برئاسة رئيسي الوزراء، مشيدًا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين التي عُقدت في تونس يومي 15 و16 أبريل 2025، والتي ستسهم في الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

جهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

من ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ استعرض «عبد العاطي» الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

كما تناول الخطة العربية- الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين، كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والمساعي التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.