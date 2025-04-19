في ذكرى وفاته.. حكاية نصيحة ذهبية منحتها أمينة رزق لـ صلاح السعدني في بداية مشواره

كتب: تقوى جميل

تحل علينا اليوم 19 أبريل ذكرى رحيل عمدة الدراما المصرية الفنان صلاح السعدني، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2024، تاركاً خلفه إرثاً ضخماً من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، قدم خلالها أعمال لا تنسي أبرزها شخصية «العمدة سليمان غانم» في مسلسل ليالي الحلمية.

شارك الفنان صلاح السعدني في لقاء تليفزيوني سابق، إحدى المواقف التي جمعته مع الفنانة أمينة رزق، إذ قدمت له إحدى النصائح التي كانت لها أثر كبير في مشواره الفني، قائلاً أن أول تجربه له كانت بصحبتها من خلال فيلم «شياطين الليل » في عام 1966 من إخراج نيازي مصطفي، حيث تم الاستعانة به بدلاً من الفنان حسن يوسف، والذى اعتذر حينها لاشغاله في عمل فني أخر، وكان "السعدني" أنذاك لا يزال في السنة الثالثة من كلية الزراعة.

ذكرى وفاة صلاح السعدني

وأشار إلى أنه ذهب لأول يوم تصوير وكان يحمل في داخله الكثير من القلق والتوتر والرهبة، وذلك بسبب مشاركته مع نخبة من الفنانين الكبار في هذه الحقبة من بينهم فريد شوقي، وهند رستم، وأمينة رزق، إلا أن جاء وقت المشهد الأول الذي جمعه بالفنانة أمينة رزق، وذكر أنه قبل التصوير كانت حريصة أن تتعرف عليه، ومن خلال تصوير المشهد أخبرته أن لديه إحساس كبير، وأعطته ملحوظة وهي أنه ينظر إلى الأرض كثيراً خلال حديثه، وأنه يجب أن ينظر في عين الفنان أمامه لأن أساس التمثيل نظرة العين.

بداية المشوار الفني

وأوضح أنه لم يكن منتبهاً لهذا الأمر خصوصا مع إصابته بضعف النظر كان يهرب بذلك من النظر للأخرين، إلا أنه وضع هذه النصيحة دائماً بعين الاعتبار طوال مسيرته الفنية، واعتبرهذه الكلمة القصيرة محاضرة عظيمة له خلال مشواره الفني.