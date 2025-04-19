مركز القلب في مطروح: نجاح 100 عملية تركيب صمامات وزرع شرايين خلال مارس

كتب - محمد بخات

قال الدكتور أحمد راضي مدير مركز قسطرة القلب والجراحات التداخلية في مطروح، إن المركز شهد إجراء 100 عملية قلب متنوعة تكللت جميعها بالنجاح، خلال شهر مارس الماضي، ما بين عمليات قسطرة قلبية، وتركيب دعامات دوائية بالقلب، وقسطرة أطفال لسد الثقب بالقلب، و8 حالات قلب مفتوح ما بين زراعة شرايين في القلب، وإصلاح وتغيير صمامات القلب.

محافظ مطروح: ندعم مركز قسطرة القلب والجراحات التداخلية

والتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، مع مدير مركز قسطرة القلب والجراحات التداخلية بمطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الاستشاريين وأطباء تشخيص وجراحات متخصصين في عمليات القلب بالمركز، وأشاد المحافظ بجهود أطباء المركز والعاملين به في الارتقاء والحفاظ على مستوى المركز المتقدم، وما يقدمه من جهود وخدمات طبية وعلاجية في مجال جراحات القلب، مع التأكيد على دعم المحافظة المستمر بالتعاون مع وزارة الصحة في تيسير مزيد من الإمكانيات لتعزيز قدرات ومهام المركز العلاجية والإنسانية.

حصر احتياجات مركز القلب

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفق بيان، مدير مركز القلب بمطروح بحصر وتحديد أولويات احتياجات المركز من أجهزة وغيرها، للعمل على توفيرها بالتعاون مع العديد من الجهات الداعمة للمركز وذلك في أقرب وقت.

وقدم مدير مركز قسطرة القلب والجراحات التداخلية بمطروح والأطباء المرافقين له الشكر لمحافظ مطروح لدعمه المتواصل للمركز، ما يسهم في تقديم المزيد من الخدمات الطبية المتميزة في جميع أمراض القلب وإجراء المزيد من العمليات التي يحتاجها أهالي مطروح والزائرون من مختلف المحافظات.