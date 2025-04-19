«جبران»: مصر حريصة على تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك

ألقى وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم السبت، كلمة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و 18 وزير عمل عربيا، وحضور 440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل.

دعم مسيرة العمل العربى المشترك

بدأت الكلمة موجهة إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أن مصر تحرص دائما على تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

دعم قضايا التشغيل والتدريب

وتقدم جبران في كلمته بالشكر والتقدير إلى منظمة العمل العربية، لما تقوم به من جهود في دعم قضايا التشغيل والتدريب ومواجهة البطالة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.