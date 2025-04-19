30 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن القصف الإسرائيلي على غزة مستمر منذ فجر اليوم، حيث ارتقى 30 شهيدًا إثر سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرًا باستخدام الطائرات الانتحارية التي تستهدف خيام النازحين في المناطق الغربية من مدينة خان يونس.

غارات إسرائيلية

وأوضح «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه صباح اليوم استشهد طفل في قطاع غزة، حيث أُنجبه بعد 18 عامًا من الزواج، وخضع لمسيرة طويلة من العلاج، لكنه لم يكمل عامين من عمره قبل أن يُستشهد إثر غارة إسرائيلية على المنطقة الغربية من خان يونس.

استشهاد ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة

وذكر، أنه بالأمس اُستشهد ثلاثة أشقاء من عائلة شبير، كانوا في طريقهم إلى «صالون حلاقة»، حيث أن أحدهم كان من المفترض أن يُزف اليوم إلى عروسه، إلا أنهم شيعوا معًا بعد أن استهدفتهم غارة إسرائيلية استهدفت خيمة لمواطني قطاع غزة.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيامًا في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، في سياق الهجمات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني بغزة.